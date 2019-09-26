Абдулов и Янковский могли умереть после омоложения стволовыми клетками

Организм у звезд просто не был готов к такой процедуре.

Сотрудники программы «Человек и закон» провели расследование, насколько омоложение стволовыми клетками влияет на организм человека. Выяснилось, что к смерти некоторых известных актеров, в частности Александра Абдулова и Олега Янковского, мог привести метод омоложения организма с помощью использования стволовых клеток.

Конечно, сегодня никто из близких звезд об этом не рассказывает. Между тем известно, что информация о некой «чудодейственной пилюле» в начале двухтысячных годов гуляла по телецентру «Останкино» и передавалась из уст в уста.

По слухам, Александр Абдулов предложил использовать стволовые клетки в качестве омоложения своему давнему другу Олегу Янковскому. Тот через какое-то время пошел в клинику, чтобы воспользоваться современным методом омоложения организма.

Звезды не учли, что каждый организм по-своему реагирует не стволовые клетки. В итоге у известных актеров через какое-то время обнаружили онкологическое заболевание, сообщает «Комсомольская правда».