Джанабаева заявила, что не любит летать всей семьей на самолетах

По словам исполнительницы, она очень волнуется в такие моменты.

Певица Альбина Джанабаева в эфире выпуска шоу Рамблер/live заявила, что не любит всей семьей летать на самолетах, потому что в эти моменты очень волнуется за родных людей. При этом, когда она путешествует одна, то переносит такие полеты более спокойно.

«Однажды я летела в Саратов, а там аэропорт находится в низине. Там практически всегда туман. И вот мы идем на посадку. До земли не больше 150 метров и вдруг самолет резко идет на взлет. Было не очень приятно. Потом выяснилось, что лайнер просто шел на посадку мимо полосы», — заявила исполнительница.

Также звезда отметила, что спокойно относится к своему возрасту. К примеру, она отмечала сорокалетие, хотя это и не принято делать. В дурные приметы по этому поводу она не верит.

Супруга певца Валерия Меладзе сказала, что у нее действительно есть морщинки. И это, как она считает, нормальный процесс. Организм со временем стареет. На слова и критику многочисленных хейтеров она старается не реагировать. Она просто их удаляет, если они начинают «перегибать палку».