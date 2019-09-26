Абрикосов попросил «людей Малахова» не приезжать к нему домой

Экс-участник скандального проекта «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram рассказал, что к нему приезжал микроавтобус с московскими номерами. Журналисты караулили его около дома, когда он отсутствовал.

Как он считает, его снова хотели пригласить на какой-то эфир. Как заметил Абрикосов, журналисты зачастили в его деревню Коротояк, который он назвал «становым хребтом шоу-бизнеса». Сам мужчина ранее уже отказывался участвовать в программах на телевидении. Причем ему, как он ранее говорил, предлагали серьезные деньги – 300 тысяч рублей. Он считает, что в этот раз к нему приехали из команды телеведущего Андрея Малахова.

«Уважаемый телеведущий Андрей Малахов, я отказался участвовать в вашей передаче! Редакторы услышали твёрдое нет в личном общении и в социальных сетях. Андрей, пожалуйста, отзовите подчинённых от моей двери!» — заметил Абрикосов.

Он не представляет, чем может помочь журналистам. Себя он сравнил со снежным человеком, кадры с которым бесценны и уникальны. Теперь он боится даже сходить в туалет, потому что его могут заснять, и он попадет в эфир федерального канала.