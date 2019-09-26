Альбина Джанабаева высказалась о непопулярности группы «ВИА Гра»

Певица Альбина Джанабаева в эфире выпуска шоу Рамблер/live высказалась по поводу сегодняшней популярности группы «ВИА Гра». Ведущий Паша Мавроди заявил, что для него коллектив умер после того, как из него ушла, как раз Альбина Джанабаева и другие звезды.

Джанабаева сначала удивилась. Она не поверила, что группа сегодня уже не пользуется популярностью. А потом все-таки заметила, что этот вопрос лучше задать продюсеру, который на него сможет ответить более подробно и обстоятельно. Сама она предпочла промолчать и на вопрос о нынешних солистках группы и их популярности среди слушателей не отвечать.

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Паша Мавроди выразил надежду, что в ближайшем будущем группа со старыми солистками соберется и выступит перед большой аудиторией. На это Альбина Джанабаева заметила, что в прошлом такие концерты были, а в будущем уже вряд ли, потому что это будет неоригинально.

«Группе «АВВА» предлагали огромные деньги, чтобы они собрались и выступили в старом составе, но они отказались. Потому что так уже выступить, как раньше никогда не смогут», — заметила она.