Кайли Дженнер экстренно госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса

Экстренные сообщения приходят из США. Здесь, в городе Лос-Анджелес срочно увезли в больницу диву Instagram Кайли Дженнер, в которой наблюдались головокружение и тошнота.

больше по теме Кайли Дженнер оголилась ради съемки в Playboy В ближайшее время ее вместе с возлюбленным можно будет увидеть на страницах знаменитого издания.

Модель планировала улететь в Париж на Неделю моды, но внезапно почувствовала себя плохо. Она успела оставить запись в своем блоге о том, что вынуждена пропустить шоу и ее команда отправляется в Европу без нее.

Между там, издание TMZ со ссылкой на свои собственные источники отмечает, что у звезды диагностировали симптомы гриппа, однако точный диагноз зарубежные журналисты не называют.

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Напомним, в этом году Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире по версии авторитетного издания Forbes. Таким образом, рекорд Марка Цукерберга был побит.