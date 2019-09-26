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Кайли Дженнер экстренно госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса

У звезды наблюдаются симптомы гриппа.

Кайли Дженнер экстренно госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса
Кайли Дженнер. Фото: globallookpress.com

Экстренные сообщения приходят из США. Здесь, в городе Лос-Анджелес срочно увезли в больницу диву Instagram Кайли Дженнер, в которой наблюдались головокружение и тошнота.

Модель планировала улететь в Париж на Неделю моды, но внезапно почувствовала себя плохо. Она успела оставить запись в своем блоге о том, что вынуждена пропустить шоу и ее команда отправляется в Европу без нее.

Между там, издание TMZ со ссылкой на свои собственные источники отмечает, что у звезды диагностировали симптомы гриппа, однако точный диагноз зарубежные журналисты не называют.

Напомним, в этом году Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире по версии авторитетного издания Forbes. Таким образом, рекорд Марка Цукерберга был побит.

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Кайли Дженнер экстренно госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса
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