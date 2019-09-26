Кайли Дженнер экстренно госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса

Экстренные сообщения приходят из США. Здесь, в городе Лос-Анджелес срочно увезли в больницу диву Instagram Кайли Дженнер, в которой наблюдались головокружение и тошнота.
Модель планировала улететь в Париж на Неделю моды, но внезапно почувствовала себя плохо. Она успела оставить запись в своем блоге о том, что вынуждена пропустить шоу и ее команда отправляется в Европу без нее.
Между там, издание TMZ со ссылкой на свои собственные источники отмечает, что у звезды диагностировали симптомы гриппа, однако точный диагноз зарубежные журналисты не называют.
Напомним, в этом году Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире по версии авторитетного издания Forbes. Таким образом, рекорд Марка Цукерберга был побит.