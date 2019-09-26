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«Зенит» вторым составом прошел в 1/8 финала Кубка России

В матче с «Енисеем» на поле не вышли ни Дзюба, ни Дриусси, ни Ерохин. Тем не менее, команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

«Зенит» вторым составом прошел в 1/8 финала Кубка России
"Зенит" обыграл "Енисей" и вышел в 1/8 финала Кубка России. Фото: Instagram / @zenit_spb

25 сентября «Зенит» в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России встречался в гостях с красноярским «Енисеем». Играя далеко не самым сильным своим составом, команде с берегов Невы удалось победить в этом матче и пройти дальше.

Примечательно, что сразу девять футболистов «зенитовской» основы – Лунёв, Иванович, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Дзюба, Малком, Дриусси и Азмун — не вышли в этот день на поле, и Александр Ерохин тоже приболел, а потому не был включен в заявку. Многие подумали, что без своих ведущих игроков гости не справятся и это казалось очень даже вероятным на 12-й минуте, когда полузащитник «Енисея» Константин Савичев с 40 метров забросил мяч точно под перекладину и вратарь Михаил Кержаков не смог этому помешать.

Но во втором тайме команда Сергея Семака начала действовать более решительно. Сначала Алексей Сутормин реализовал назначенный арбитром одиннадцатиметровый, затем словак Роберт Мак забил победный гол. 1:2 и «Зенит» вышел в 1/8 финала Олимп Кубка России, где его ждет поединок с «Томью».

На данный момент известны уже все участники этого этапа. 30 или 31 октября между собой также сыграют «Спартак» и «Ростов», «Балтика» и «Торпедо», ЦСКА и «Уфа», «Ахмат» и «Луч». Тульский «Арсенал» встретится с «Уралом», «Нижний Новгород» – с ярославским «Шинником», «Оренбург» – с «Химками».

Напомним, что «Зенит» недавно подписал новый контракт с освободившимся по УДО Александром Кокориным. Но помочь своей команде в ближайшее время Саша не сможет, так как РФС не дал согласия на его регистрацию для участия в РПЛ. Увидеть бывшего заключенного Белгородской колонии в игре любители футбола смогут лишь весной.

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"Енисей""Зенит"РПЛспортфутбол
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«Зенит» вторым составом прошел в 1/8 финала Кубка России
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