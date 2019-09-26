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Нино Нинидзе призвала смело и прямо смотреть на свои страхи

Актриса уверена, что в этом вопросе людям надо постоянно работать над собой.

Нино Нинидзе призвала смело и прямо смотреть на свои страхи
Нино Нинидзе. Фото: Instagram

Актриса Нино Нинидзе опубликовала в ленте своего Instagram откровенный пост, в котором призналась – ее буквально везде начала преследовать тема страха. Она как-будто все чаще и чаще «бьется об нее лбом». Это случается в вопросах в воспитании сына, в работе, в разговорах с совершенно разными людьми и даже в просмотренном фильме ужасов. По словам Нино, тема страха нашла отклик и в ней самой, что, кстати, стало для звезды полной неожиданностью.

«После каждого опыта в нашей жизни, после каждого пройденного этапа у нас есть то, что мы прорабатываем дай бог в себе и отпускаем… А что-то оставляем, глубоко. Страх! страх, что может быть хорошо/плохо… Неизвестность, но это леденящее чувство, вселяется в нас и уже очень сложно с ним расстаться», — отмечает актриса.

По словам Нино, при этом просто невозможно принять фразу «не бойся!», однако это личная работа каждого. Потому своим подписчикам и поклонникам звезда и советует заняться в этом вопросе работой над собой, смело шагать в свой страх и смотреть на него широко раскрытыми глазами.

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro сообщал, что Нино и ее новый возлюбленный Максим Виторган впервые продемонстрировали свои чувства на публике. А мама актрисы одобрила роман дочери с бывшим мужем Ксении Собчак.

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Тэги:

АктрисаИя НинидзеМаксим ВиторганНино Нинидзестрахи
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Нино Нинидзе призвала смело и прямо смотреть на свои страхи
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