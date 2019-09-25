Самолет с Алексеем Воробьевым совершил вынужденную посадку в Исландии

25 сентября самолет, в котором летит известный российский певец Алексей Воробьев, совершил вынужденную посадку в Исландии. Об инциденте 31-летний артист сообщил своим подписчикам в Instagram несколько минут назад.

«Остров я увижу только из иллюминатора самолета, — даже на трап выходить запрещено, но хотя бы пару часов подышу воздухом этой удивительной страны», — написал он.

На встревоженные вопросы поклонников, что случилось с самолетом Воробьев не отвечает. Известно, что Алексей летит Лос-Анджелес. Судя по его спокойствию, ничего серьезного на борту не произошло.

Напомним, этим летом большое путешествие по Исландии совершила телеведущая Екатерина Андреева. Она активно делилась с поклонниками чудесами этой страны, отмечая, что встречала эльфов и троллей.

А вы бы хотели побывать в Исландии?