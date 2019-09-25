НОВОСТИ

Самолет с Алексеем Воробьевым совершил вынужденную посадку в Исландии

Артист в порядке, наслаждается местным воздухом.

Самолет с Алексеем Воробьевым совершил вынужденную посадку в Исландии
Алексей Воробьев неожиданно оказался в Исландии. Фото: Komsomolskaya Pravda

25 сентября самолет, в котором летит известный российский певец Алексей Воробьев, совершил вынужденную посадку в Исландии. Об инциденте 31-летний артист сообщил своим подписчикам в Instagram несколько минут назад.

«Остров я увижу только из иллюминатора самолета, — даже на трап выходить запрещено, но хотя бы пару часов подышу воздухом этой удивительной страны», — написал он.

На встревоженные вопросы поклонников, что случилось с самолетом Воробьев не отвечает. Известно, что Алексей летит Лос-Анджелес. Судя по его спокойствию, ничего серьезного на борту не произошло.

Напомним, этим летом большое путешествие по Исландии совершила телеведущая Екатерина Андреева. Она активно делилась с поклонниками чудесами этой страны, отмечая, что встречала эльфов и троллей.

А вы бы хотели побывать в Исландии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ВоробьевИсландияЧП с самолетом
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Самолет с Алексеем Воробьевым совершил вынужденную посадку в Исландии
Интересно?
Поделись с друзьями: