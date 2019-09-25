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Продюсер Лободы озвучила внушительные заработки певицы

Нателла Крапивина призналась, что раза три в год срывает хороший куш.

Продюсер Лободы озвучила внушительные заработки певицы
Лобода. Фото Global look press

«Лобода – это очень прибыльное предприятие и бесконечные реинвестиции», — заявила ее продюсер Нателла Крапивина в интервью Ксении Собчак. Беседа прошла в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак

100 тысяч долларов в среднем платят Светлане за одно выступление на корпоративе. Но раза 3-4 в год они срывают более крупный куш.

Про один из них стало известно этой весной благодаря Тине Канделаки, выложившей этот факт в Instagram. Крапивиной позвонил представитель американских миллионеров Эльдара Османова и Альберта Авдоляна, которые женили своих детей Лолиту и Альберта.

Невеста очень любила Лободу, но обратились они с заказом довольно поздно, буквально за несколько дней до свадьбы. Поэтому Нателла назвала завышенную сумму – 400 тыс. долларов. Родители не стали экономить на любимых детях и согласились. Кстати, тамадой там выступала сама Ксения Собчак.

«Если бы я знала, сколько вам заплатили, я бы, конечно, попросила больше», — пожалела светская львица.

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Продюсер Лободы озвучила внушительные заработки певицы
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