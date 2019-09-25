Безруков устроил жене в другом городе сюрприз

Режиссер и сценарист Анна Матисон ставит в Мариинском театре Санкт-Петербурга оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». Ради работы в северной столице она была вынуждена оставить в Москве своего супруга Сергея Безрукова.

Анна взяла с собой детей — трехлетнюю дочку Марию и десятимесячного Степана. Народный артист приехал в Питер, чтобы повидаться с семьей, по которой очень скучает. Жену актер застал за работой в театре. Анна, в свою очередь, обрадовалась приезду мужа. Руководитель Московского Губернского драматического театра снял на видео Анну, увлеченную работой с артистами оперы. На кадрах видно, что дети находятся вместе с мамой в репетиционном зале.

«Непривычно мне сидеть и просто наблюдать репетиции)))…. обычно наоборот!)))) Классные молодые ребята! Все составы сильные! Именно такими и должны быть эти герои!» — поделился впечатлениями Безруков.

Он отметил, что премьера спектакля состоится в Мариинке 24 октября.

Этой весной и летом Сергей снимался в Питере в кинокартине «Мистер Нокаут» режиссера Артема Михалкова. И тогда, чтобы поддержать папу, из Москвы на выходные приезжала Матисон вместе с детьми.

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Напомним, Безруков и Матисон поженились весной 2016 года. В июле того же года у звездной пары родилась дочка Мария, а в ноябре 2018 года на свет появился их сын Степан. 45-летний актер не скрывает, что старается приобщать своих детей к кино и театру с малых лет. У Безрукова есть двое взрослых детей Иван и Александра от актрисы Кристины Смирновой. Они родились, когда актер состоял в браке с Ириной Безруковой. Пара развелась в 2015 году.