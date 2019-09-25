Лобода в интервью назвала себя набожной и мягкой

Ксения Собчак в разговоре со Светланой Лободой на собственном YouTube-шоу сказала, что агрессивно-сексуальный образ певицы сильно расходится с набожностью, которую она транслирует в жизни.

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Ведущая даже привела в пример старые времена, когда артистов хоронили за пределами кладбища, считая их фактически колдунами и ведьмами. Лобода ответила, что это не ее проблемы и она четко разводит себя как артистку и как личность.

«Когда я монтирую клипы, я вижу на экране не себя (девочку Свету, которая внутри меня), я вижу образ, который я вырастила. И даже говорю про женщину, которую вижу на экране – «она», в третьем лице», — объяснила Светлана.

Лобода призналась, что ей не нравится сегодняшнее время. «Все перекручивается, ты можешь быть хорошим человеком, а из тебя сделают скандалистку», — сказала звезда.