НОВОСТИ

Андрей Разин предупредил Шатунова об «огромной опасности» 

Продюсер сообщил, что правообладатели удаляют записи певца на YouTube.

Андрей Разин предупредил Шатунова об «огромной опасности» 
Юрий Шатунов/фото: globallookpress.com

Правообладатель ООО «Честная музыка» удаляет с видеохостинга YouTube записи исполнителя Юрия Шатунова. При этом бывший солист группы «Ласковый май» не выходит на связь с компанией и не звонит своему бывшему продюсеру Андрею Разину.  

«На сегодняшний момент в YouTube  удалено практически все его творчество. Это более 800 миллионов просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности», — сокрушается по этому поводу создатель «Ласкового мая».

Разин уверен, что творчеству Шатунова «угрожает огромная опасность» из-за его затворничества. Продюсер заявил, что уговаривает правообладателей прекратить удалять песни Юрия, но те намерены довести дело до конца. 

Напомним, несколько дней назад Разин сообщил, что Юрий Шатунов попал под влияние своего бывшего администратора Аркадия Кудряшова. Из-за него певец закрылся от всех в Германии, ни с кем не общается и требует баснословные гонорары. По словам продюсера, администратор запретил артисту общение с ним и СМИ. Андрей переживает, что Кудряшов может подбить Шатунова нарушить закон и начать исполнять песни  «Ласкового мая».

Экс-солист группы уже давно проживает со своей семьей в немецком Мюнхене. С женой Светланой певец растит сына Дэнниса и дочь Эстеллу. У семьи большой дом, старший сын ходит в школу, а девочка — в детский сад.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РазинГруппа «Ласковый май»Юрий Шатунов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Андрей Разин предупредил Шатунова об «огромной опасности» 
Интересно?
Поделись с друзьями: