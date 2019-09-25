Андрей Разин предупредил Шатунова об «огромной опасности» 

Правообладатель ООО «Честная музыка» удаляет с видеохостинга YouTube записи исполнителя Юрия Шатунова. При этом бывший солист группы «Ласковый май» не выходит на связь с компанией и не звонит своему бывшему продюсеру Андрею Разину.

«На сегодняшний момент в YouTube удалено практически все его творчество. Это более 800 миллионов просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности», — сокрушается по этому поводу создатель «Ласкового мая».

Разин уверен, что творчеству Шатунова «угрожает огромная опасность» из-за его затворничества. Продюсер заявил, что уговаривает правообладателей прекратить удалять песни Юрия, но те намерены довести дело до конца.

Напомним, несколько дней назад Разин сообщил, что Юрий Шатунов попал под влияние своего бывшего администратора Аркадия Кудряшова. Из-за него певец закрылся от всех в Германии, ни с кем не общается и требует баснословные гонорары. По словам продюсера, администратор запретил артисту общение с ним и СМИ. Андрей переживает, что Кудряшов может подбить Шатунова нарушить закон и начать исполнять песни «Ласкового мая».