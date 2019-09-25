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Лобода объяснила, как в ее Instagram появился «украденный» обнаженный снимок

Владелица фотографии обвинила певицу в применении фотошопа.

Лобода объяснила, как в ее Instagram появился «украденный» обнаженный снимок
Светлана Лобода, скриншот шоу "Осторожно, Собчак!"

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу попросила Светлану Лободу прокомментировать нашумевшую ситуацию с фотографией блогера Nude Yoga Girl.

Напомним, девушка обвинила певицу в том, что та не только украла ее снимок, но и подкорректировала ее фигуру с помощью специальной программы якобы для того, чтобы сделать более похожей на собственную.

Йог. Фото
Блогер, чье фото скопировала Лобода/instagram.com/lobodaofficial/

Певица заверила ведущую: «Я ничего не фотошопила, я сделала copy-paste из какого-то журнала. Видимо, фотографию уже отфотошопили до меня. Девочка крупная, у нее широкие плечи, я себя с ней не сопоставляла. Просто очень прикольно, провокационно. Я написала, что классно, сделаю такую же позу в Нижнем Новгороде. И улетаю. Когда я приземлилась через 5 часов, такой кипеш поднялся!».

По словам Лободы, она просто не знала о том, что нужно указывать, откуда сделана копия, а пост певицы заблокировали из-за многочисленных жалоб, она его не удаляла, как могло показаться пользователям.

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Лобода объяснила, как в ее Instagram появился «украденный» обнаженный снимок
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