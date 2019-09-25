Малышева оценила шансы «очнувшегося» Михаэля Шумахера

Как предположила телеведущая, мозг знаменитого гонщика может не восстановиться никогда.

В конце 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте. Знаменитый гонщик провел в коме год.

Еще в 2014 году появились сообщения, что спортсмен будто бы пришел в сознание и теперь ему предстоит курс реабилитации. С тех пор информация о состоянии гонщика поступает весьма противоречивая, так как его родные предпочитают хранить в тайне частную жизнь семьи.

Совсем недавно в прессе вновь запестрели сообщения о том, что Шумахер пришел в себя. Он очнулся и даже смотрит в записи гонки «Формулы-1». Но что происходит со спортсменом в действительности, доподлинно неизвестно. Известия о вновь «очнувшемся» гонщике прокомментировала Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!».

Как напомнили эксперты программы, при черепно-мозговых травмах повреждается мозг, который ударяется о черепную коробку. Из-за контузии тканей нейроны погибают, большие участки мозга перестают функционировать. Известно, что у Шумахера произошло еще и кровоизлияние мозга, медикам пришлось провести несколько операций, чтобы удалить кровь.

«В том месте, где было кровоизлияние, клетки отмирают и образуется пустое пространство. Грубо говоря, дырка. Эта часть мозга больше не восстанавливается», – рассказал Герман Гандельман.

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Как считает Малышева, спустя год после травмы Шумахер действительно мог выйти из коматозного состояния, но, вероятно, впоследствии впал в него вновь. Именно этим можно объяснить противоречивые сообщения о его состоянии. В том случае, если это так, чемпион слишком долгое время пробыл без сознания и его мозг никогда не сможет нормально функционировать.