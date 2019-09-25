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В больничную палату к Заворотнюк принесли ее дочь Милу

По словам сотрудников клиники, в которой находится актриса, супруга Петра Чернышева очень скучала по малышке.

В больничную палату к Заворотнюк принесли ее дочь Милу
Анастасия Заворотнюк (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей в СМИ информации, в палату к 48-летней Анастасии Заворотнюк принесли ее маленькую дочь Милу. Об этом сообщили сотрудники клиники, в которой настоящее время находится актриса из сериала «Моя прекрасная няня». Уточняется, что супруга фигуриста Петра Чернышева захотела увидеться с дочерью, по которой сильно скучала. В октябре наследнице актрисы исполнится годик. От предыдущих отношений у Анастасии есть уже взрослые дети: 23-летняя дочь Анна и 19-летний сын Майкл, передает портал «Дни.ру».

Встреча Заворотнюк с маленькой Милой прошла за закрытыми дверями. После того, как ребенка привели к матери, медперсонал клиники не заходил в палату к Анастасии, дав актрисе возможность побыть с дочкой без посторонних.

Ранее в прессе писали о том, что родственники Заворотнюк якобы привели к ней в больницу нотариуса, а сама Анастасия написала завещание. Примечательно, что муж знаменитости — фигурист Петр Чернышев — пока никак не отреагировал на публикации в СМИ. При этом 23-летняя дочь актрисы — Анна — обратилась к репортерам с просьбой оставить ее семью в покое.

«И спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо», — добавила девушка.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, о ситуации высказался и Юрий Николаев, который считает себя близким другом Анастасии. Телеведущий отметил, что близко знаком с актрисой и ее родственниками. Народный артист России отметил, что молится о здоровье Заворотнюк, не теряя надежды в то, что она сможет побороть недуг.

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В больничную палату к Заворотнюк принесли ее дочь Милу
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