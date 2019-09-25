«Тут надо успокоиться и просто лежать»: Шура высказался о Заворотнюк

По словам музыканта, для актрисы сейчас важно не волноваться.

Музыкант Шура выразил надежду, что актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, «закрыли от посторонних глаз». По его словам, любые отрицательные эмоции влияют на человека и могут причинить ему вред, поэтому ее сейчас лучше не беспокоить.

«Тут надо успокоиться и просто лежать, в себя приходить. Никаких лишних волнений. Мне очень жалко Настю. Я каждый день переживал, когда все эти новости о ней появлялись», — сказал певец.

Особенно Шура возмущен тем, что коллеги Анастасии Заворотнюк пиарятся на ее болезни. Он думает, что они просто таким образом ловят хайп. Причем свой рейтинг на болезни актрисы, как он уверяет, пытаются поднять люди, которых он называет «сбитыми летчиками». Когда-то они были известны в мире шоу-бизнеса, а сейчас никому не интересны.

Как считает музыкант, все нормальные люди в такой непростой момент просто поддержат Анастасию Заворотнюк. Тех же, кто пиарится на коллеге, нужно бойкотировать. Причем не только коллегам по творческому цеху, но и простым зрителям, сообщает «АиФ».