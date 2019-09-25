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«Обязан извиниться»: Лобода прокомментировала конфликт с Лазаревым

Певица больше не желает общаться с коллегой.

«Обязан извиниться»: Лобода прокомментировала конфликт с Лазаревым
Сергей Лазарев. Фото Global look press

Светлана Лобода после конфликта с Лазаревым на вручении премии «Муз-ТВ» в июне полностью прекратила общение с ним, в том числе отписавшись от артиста в Instagram. Как будут выстраиваться их отношения дальше, певица рассказала ведущей YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Ксения напомнила, что в июне во время выступления Лободы, Лазарев неожиданно для всех словесно сорвался на нее, используя ненормативную лексику. Певец в своем бурном обращении к певице усомнился, что Лобода является «самой крутой». В СМИ высказывались предположения, что артисту не понравилось количество номеров Светланы (шесть), в то время как он сам не смог выступить по неким техническим причинам.

Собчак. Фото
Шоу «Осторожно, Собчак!», стоп-кадр

«Я не могу отвечать за Сережу, что у него было с настроением, что произошло в этот день. Это была некрасивая ситуация», — ответила звезда поп-сцены на вопрос Собчак о причинах конфликта.

Лобода уверена, что Сергей Лазарев теперь обязан извиниться перед ней.

Напомним, ранее мы писали о недвижимости Светланы Лободы. Она рассказала, что имеет три дома в разных странах.

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«Обязан извиниться»: Лобода прокомментировала конфликт с Лазаревым
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