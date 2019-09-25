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Головин оформил дубль в матче «Монако» — «Ницца»

Эти голы стали для 23-летнего россиянина первыми в этом сезоне.

Головин оформил дубль в матче «Монако» — «Ницца»
Александр Головин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский полузащитник Александр Головин 24 сентября отличился в матче седьмого тура лиги 1. Его «Монако» на стадионе «Луи II» сыграл против «Ниццы» и одержал победу со счетом 3:1, два гола из трех — на счету Александра.

Именно бывший игрок московского ЦСКА на 29-й минуте открыл счет в матче, мощно пробив по воротам после паса Сеска Фабрегаса. На 54-й минуте Патрик Бюрне счет сравнял, однако уже через 20 минут благодаря пасу от Ислама Слимани 23-летний россиянин вновь вывел свой «Монако» вперед. И он же на 80-й минуте сделал голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера, который закрепил успех монегасков.

Эти два гола стали для Головина первыми в нынешнем сезоне. Напомним, что россиянин выступает в составе «Монако» уже больше года. В предыдущем сезоне он выходил на поле 30 раз, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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Тэги:

Александр Головин футболистМонакоСеск Фабрегасспортфутбол
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Головин оформил дубль в матче «Монако» — «Ницца»
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