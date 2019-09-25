НОВОСТИ

Певица Катя Семенова пожаловалась на мизерную пенсию

Артистка все еще много работает.

Певица Катя Семенова пожаловалась на мизерную пенсию
Катя Семенова/фото: instagram.com/semka0701_official/

Екатерина Семенова была очень популярна в 80-е годы. Ее часто показывали по центральному телевидению, она даже в паре с Вячеславом Малежиком вела программу «Шире круг». У нее до сих пор сохранились преданные поклонники, которые ходят на ее концерты. 

«Я довольно востребованная артистка. Пока могу ходить, петь, буду это делать. Те, кто в Instagram пишет «Ой, старье! Неужели надеются на вечную молодость?!» Когда-нибудь выйду 80-летняя на сцену, а в зале будут сидеть мои ровесники и радоваться, как девчонки и мальчишки», — рассказала певица о своей сегодняшней жизни.

Артистка призналась, что ей приходится много работать, ведь пенсия у нее совсем маленькая, причем начисляли за годы, которые Екатерина проработала марочницей и санитаркой. Ее артистический стаж никто не стал засчитывать.

«Как марочнице, санитарке и делопроизводителю дали 6598 рублей. После индексации — 7900. А московскую надбавку сняли за то, что я работающая пенсионерка», — рассказала Семенова.

При этом певица заверяет, что уверена в завтрашнем дне и не любит экономить, пишет «Союзное вече».

В 2018 году Катя пережила тяжелый развод со вторым мужем Михаилом Церишенко. Пара прожила вместе 25 лет и распалась из-за неверности супруга артистки.  Семенова нашла утешение в работе и в воспитании внука Матвея, которого ей подарил сын от первого брака Иван Батурин. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

заработокКатя Семеновамизерная пенсия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Певица Катя Семенова пожаловалась на мизерную пенсию
Интересно?
Поделись с друзьями: