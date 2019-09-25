Певица Катя Семенова пожаловалась на мизерную пенсию

Екатерина Семенова была очень популярна в 80-е годы. Ее часто показывали по центральному телевидению, она даже в паре с Вячеславом Малежиком вела программу «Шире круг». У нее до сих пор сохранились преданные поклонники, которые ходят на ее концерты.

«Я довольно востребованная артистка. Пока могу ходить, петь, буду это делать. Те, кто в Instagram пишет «Ой, старье! Неужели надеются на вечную молодость?!» Когда-нибудь выйду 80-летняя на сцену, а в зале будут сидеть мои ровесники и радоваться, как девчонки и мальчишки», — рассказала певица о своей сегодняшней жизни.

Артистка призналась, что ей приходится много работать, ведь пенсия у нее совсем маленькая, причем начисляли за годы, которые Екатерина проработала марочницей и санитаркой. Ее артистический стаж никто не стал засчитывать.

«Как марочнице, санитарке и делопроизводителю дали 6598 рублей. После индексации — 7900. А московскую надбавку сняли за то, что я работающая пенсионерка», — рассказала Семенова. больше по теме «Мужчины нет!»: Катя Семенова честно рассказала о жизни после разводаПевица прекратила затворничество и вспомнила, что она женщина.

При этом певица заверяет, что уверена в завтрашнем дне и не любит экономить, пишет «Союзное вече».

В 2018 году Катя пережила тяжелый развод со вторым мужем Михаилом Церишенко. Пара прожила вместе 25 лет и распалась из-за неверности супруга артистки. Семенова нашла утешение в работе и в воспитании внука Матвея, которого ей подарил сын от первого брака Иван Батурин.