Элеонора Шашкова объяснила, почему ушла от первого мужа

Актриса Элеонора Шашкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что безумно влюбилась в режиссера Валентина Селиванова, и поэтому ушла от первого мужа актера Эрнста Зорина.

«Валентин снимал меня в фильме «Дневник Карлоса Эспинолы». У него доченька была, полтора года. А у меня десятилетняя Тоша. Как он потом признавался, его будто ток ударил при нашей первой встрече», — заявила Шашкова.

Как отметила Шашкова, она влюбилась без ума в Валентина Селиванова. «А как можно было утаивать? Пришла и обо всем сказала мужу. Он еще спросил: «Вы уже целовались?» Я ответила, что нет. Я поняла, что не смогу без Валентина», — сказала актриса.

Как отметила Шашкова, они постепенно отдалились с мужем друг от друга. «Дочь было жалко. Для нее это стало душевной травмой. Удар по детству дочери. Да, я грешная. Очень виновата, но сделать ничего было нельзя», — отметила Элеонора Шашкова.