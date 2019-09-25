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Элеонора Шашкова объяснила, почему ушла от первого мужа

Звезда не смогла ужиться с заслуженным артистом Эрнстом Зориным.

Элеонора Шашкова объяснила, почему ушла от первого мужа
Шашкова влюбилась без в режиссера Селиванова/globallookpress.com

Актриса Элеонора Шашкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что безумно влюбилась в режиссера Валентина Селиванова, и поэтому ушла от первого мужа актера Эрнста Зорина.

Элеонора Шашкова. Фото
Шашкова ушла от первого мужа/Кадр из программы «Судьба человека»

«Валентин снимал меня в фильме «Дневник Карлоса Эспинолы». У него доченька была, полтора года. А у меня десятилетняя Тоша. Как он потом признавался, его будто ток ударил при нашей первой встрече», — заявила Шашкова.

Как отметила Шашкова, она влюбилась без ума в Валентина Селиванова. «А как можно было утаивать? Пришла и обо всем сказала мужу. Он еще спросил: «Вы уже целовались?» Я ответила, что нет. Я поняла, что не смогу без Валентина», — сказала актриса.

Как отметила Шашкова, они постепенно отдалились с мужем друг от друга. «Дочь было жалко. Для нее это стало душевной травмой. Удар по детству дочери. Да, я грешная. Очень виновата, но сделать ничего было нельзя», — отметила Элеонора Шашкова.

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Тэги:

Валентин СеливановПрограмма "Судьба человека"Элеонора ШашковаЭрнст Зорин
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Элеонора Шашкова объяснила, почему ушла от первого мужа
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