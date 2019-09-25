Собчак призналась, что после родов у нее выпали волосы и посыпались зубы

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» в беседе со Светланой Лободой призналась, что очень тяжело пережила роды.

больше по теме Лобода не скрывает, что имеет недвижимость в трех странах На Украине певица теперь редко появляется.

«У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я стала как человек, который пережил радиацию. Я кое-как стала приходить в себя», — заявила Ксения Собчак.

По ее словам, мнение о том, что роды омолаживают – ошибочное. Лобода не согласилась с этим, заявив, что на нее появление на свет детей действуют исключительно позитивно.

«С каждой беременностью я становлюсь красивее», – сказала она. И поделилась своими планами в будущем родить еще много наследников.

Напомним, ранее мы писали о настоящей фамилии старшей дочери Лободы Евы. Оказывается, она — Левандовская, а не Царь, как считают многие. Именно такую фамилию носит ее бывший гражданский муж.