НОВОСТИ

Собчак призналась, что после родов у нее выпали волосы и посыпались зубы

Пережитые роды она сравнила с радиоактивным воздействием.

Собчак призналась, что после родов у нее выпали волосы и посыпались зубы
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» в беседе со Светланой Лободой призналась, что очень тяжело пережила роды.

«У меня выпали все волосы, посыпались зубы. Я стала как человек, который пережил радиацию. Я кое-как стала приходить в себя», — заявила Ксения Собчак.

По ее словам, мнение о том, что роды омолаживают – ошибочное. Лобода не согласилась с этим, заявив, что на нее появление на свет детей действуют исключительно позитивно.

«С каждой беременностью я становлюсь красивее», – сказала она. И поделилась своими планами  в будущем родить еще много наследников.

Шоу Осторожно Собчак. Фото
Шоу «Осторожно, Собчак!» стоп-кадр

Напомним, ранее мы писали о настоящей фамилии старшей дочери Лободы Евы. Оказывается, она — Левандовская, а не Царь, как считают многие. Именно такую фамилию носит ее бывший гражданский муж.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЛободаСветлана ЛободаСветлана Лобода последние новостиСветлана Лобода фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак призналась, что после родов у нее выпали волосы и посыпались зубы
Интересно?
Поделись с друзьями: