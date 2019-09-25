НОВОСТИ

Элеонора Шашкова призналась, что супруга Тихонова ревновала к ней мужа

По словам «жены Штирлица», у них всегда были только творческие отношения.

Элеонора Шашкова призналась, что супруга Тихонова ревновала к ней мужа
Шашкова рассказала о взаимоотношениях с Тихоновым/globallookpress.com

Актриса Элеонора Шашкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своих взаимоотношениях с актером Вячеславом Тихоновым. Она сыграла его супругу в знаменитой картине «Семнадцать мгновений весны», где он был в роли Штирлица.

Элеонора Шашкова. Фото
Шашкова рассказала об отношениях с Тихоновым/Кадр из программы «Судьба человека»

По словам Шашковой, в кафе, где она играла знаменитую сцену, когда Штирлиц смотрит на нее и судорожно сжимает сигарету в руках, была создана точная копия увеселительного заведения города Бонна. «Я играла сначала без Тихонова. Просто смотрела в камеру. Вдруг зашел Тихонов. Ему было важно знать, с кем он снимается. Он сказал мне: «Ты должна представить, что кругом фашисты. Поняла все?» Я только мотнула головой», — заявила Шашкова.

В итоге сцена была сыграна. Она получила гонорар за три рабочих дня. Затем ей позвонили и сказали снова приезжать на съемочную площадку. Тихонов не мог играть эту знаменитую сцену, не видя партнершу. «Слава не может сыграть, если не видит глаза артистки», — сказали мне.

Через много лет Шашкова и Тихонов встретились на одном из праздников. Актер был со своей супругой Тамарой. Он подошел к Шашковой и сказал супруге: «Тамара, это моя любимая жена». «Мне кажется, она очень сильно заревновала меня в тот момент», — сказала актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вячеслав ТихоновПрограмма "Судьба человека"Элеонора Шашкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Элеонора Шашкова призналась, что супруга Тихонова ревновала к ней мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: