Элеонора Шашкова призналась, что супруга Тихонова ревновала к ней мужа

По словам «жены Штирлица», у них всегда были только творческие отношения.

Актриса Элеонора Шашкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своих взаимоотношениях с актером Вячеславом Тихоновым. Она сыграла его супругу в знаменитой картине «Семнадцать мгновений весны», где он был в роли Штирлица.

По словам Шашковой, в кафе, где она играла знаменитую сцену, когда Штирлиц смотрит на нее и судорожно сжимает сигарету в руках, была создана точная копия увеселительного заведения города Бонна. «Я играла сначала без Тихонова. Просто смотрела в камеру. Вдруг зашел Тихонов. Ему было важно знать, с кем он снимается. Он сказал мне: «Ты должна представить, что кругом фашисты. Поняла все?» Я только мотнула головой», — заявила Шашкова.

В итоге сцена была сыграна. Она получила гонорар за три рабочих дня. Затем ей позвонили и сказали снова приезжать на съемочную площадку. Тихонов не мог играть эту знаменитую сцену, не видя партнершу. «Слава не может сыграть, если не видит глаза артистки», — сказали мне.

Через много лет Шашкова и Тихонов встретились на одном из праздников. Актер был со своей супругой Тамарой. Он подошел к Шашковой и сказал супруге: «Тамара, это моя любимая жена». «Мне кажется, она очень сильно заревновала меня в тот момент», — сказала актриса.