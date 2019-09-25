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Лобода не скрывает, что имеет недвижимость в трех странах

На Украине певица теперь редко появляется.

Лобода не скрывает, что имеет недвижимость в трех странах
Светлана Лобода. Фото Global look press

Лобода призналась Собчак на ее YouTube-шоу, что имеет в собственности дома в трех странах: «В Москве, в Киеве и еще в одной стране».

В какой именно, она говорить не стала. Возможно, в Лос-Анджелесе, где она частенько бывает. И, говорят, встречается с Тиллем Линдеманном, предполагаемым возлюбленным певицы и отцом ее второй дочери Тильды.

На вопрос ведущей, какую страну она считает своей Родиной, певица конкретно ответить не смогла. «Я люблю ту страну, где меня любят и ждут», — довольно пространно сказала звезда.

Собчак и Лобода. Фото
Интернет-шоу «Осторожно, Собчак», скриншот

Между тем она призналась, что на Украине в последнее время бывает крайне редко из-за нападения на ее дом в 2017 году. Напомним, журналисты местного телеканала перелезли через забор дома Светланы, чтобы снять ее личную жизнь, а когда охранник дал отпор, обвинили певицу в нападении.

После этого СМИ Украины фактически устроили на нее травлю. Однако певица отказалась это так называть, обозначив ситуацию, как «инцидент». Она сказала, что знакома с президентом страны Зеленским и очень надеется, что он «все наладит».

Напомним, ранее мы писали об отношениях Тилля Линдемана с дочерью Лободы Евой. Оказывается, они общаются, вскоре девочка собирается прийти на его концерт в Москве.

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Лобода не скрывает, что имеет недвижимость в трех странах
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