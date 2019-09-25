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«Нам всем нужно молиться»: Сафронов высказался о Заворотнюк

По словам художника, болезнь любого человека – это трагедия для его родных.

«Нам всем нужно молиться»: Сафронов высказался о Заворотнюк
Сафронов переживает за здоровье Заворотнюк/globallookpress.com

Художник Никас Сафронов, говоря о возможной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга и находится в одном из медицинских центров Москвы, заявил, что болезнь любого человека – это трагедия для его родных. При этом он отметил, что в такой ситуации родные вполне имеют право закрыться и осуждать их за это просто глупо.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк находится, по слухам, в тяжелом состоянии/globallookpress.com

Как сказал художник, сейчас все ждут вердикта врачей. Родственники в такой момент хотят закрыться от посторонних. Он призвал в этой непростой ситуации перестать устраивать шоу. Сейчас родным актрисы требуется уединение и спокойствие.

Живописец добавил, что Анастасия Заворотнюк никогда не любила выставлять личную жизнь напоказ, поэтому родные и ушли в «глухую оборону».

«Мне хочется верить, что все обойдется, и она сможет победить болезнь. Нам всем нужно молиться!» — заявил Никас Сафронов, слова которого приводит портал Dni.ru.

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«Нам всем нужно молиться»: Сафронов высказался о Заворотнюк
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