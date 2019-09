На песню The Beatles выйдет новый клип к юбилею альбома Abbey Road 

Новый клип выйдет на песню группы The Beatles Here Comes The Sun. Релиз приурочен к пятидесятилетию знаменитого альбома Abbey Road. Трейлер видео уже можно посмотреть на официальном канале группы в YouTube.

Как пишет NME, в клипе будут использованы фотографии и кадры, сделанные Линдой Маккартни и предоставленные Полом Маккартни из своего архива. Под новый стереомикс композиции Джорджа Харрисона фанаты увидят великолепный восход солнца, освещающий студию на Abbey Road,была записана большая часть легендарного альбома.

Премьера клипа состоится 26 сентября, а на следующий день состоится перевыпуск альбома Abbey Road. Он будет дополнен демо-записями песен, новыми миксами на песни Oh! Darling и Come Together.

Пластинка получила название в честь студии звукозаписи, расположенной на одноимённой лондонской улице. Это двенадцатый студийный альбом The Beatles. Работа над Abbey Road проходила с февраля по август 1969 года и стала последним совместным проектом всех четырёх участников ансамбля

Напомним, в прошлом году к пятидесятилетию «Белого альбома» был выпущен клип на песню 1968 года Glass Onion. Ролик также был смонтирован из редких фотографий и кадров кинохроники самим Полом Маккартни и британским художником Ричардом Гамильтоном. А чуть позже вышло переиздание самой пластинки.