Ургант высмеял Друзя, который вскоре вернется в «Что? Где? Когда?»

Ивана Урганта немало позабавила новость о том, что Александр Друзь возвращается в интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» после скандала с неудавшимся подкупом главного реактора программы «Кто хочет стать миллионером?».

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Событие Иван в привычной для себя ироничной манере прокомментировал в шоу «Вечерний Ургант», отрывок которого доступен сейчас на YouTube. Шоумен напомнил историю прошлогоднего скандала, ну и сделал юморной вывод.

«Самое главное — прошло достаточно времени уже, кто помнит?!» — саркастически произнес он.

Кроме того, Иван Ургант пошутил, что этой новости должна сильно порадоваться семья магистра игры, которая не может «войти в дом из-за обилия разгаданных сканвордов». И вообще, ведущий подметил, что сентябрь стал месяцем возвращений, мол, сначала Кокорин с Мамаевым, теперь вот – Друзь.