НОВОСТИ

Ургант высмеял Друзя, который вскоре вернется в «Что? Где? Когда?»

Ведущий ночного шоу отметил, что сентябрь, вообще, оказался месяцем возвращений.

Ургант высмеял Друзя, который вскоре вернется в «Что? Где? Когда?»
Иван Ургант. Фото: globallookpress.com

Ивана Урганта немало позабавила новость о том, что Александр Друзь возвращается в интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» после скандала с неудавшимся подкупом главного реактора программы «Кто хочет стать миллионером?».

Событие Иван в привычной для себя ироничной манере прокомментировал в шоу «Вечерний Ургант», отрывок которого доступен сейчас на YouTube. Шоумен напомнил историю прошлогоднего скандала, ну и сделал юморной вывод.

«Самое главное — прошло достаточно времени уже, кто помнит?!» — саркастически произнес он.

Кроме того, Иван Ургант пошутил, что этой новости должна сильно порадоваться семья магистра игры, которая не может «войти в дом из-за обилия разгаданных сканвордов». И вообще, ведущий подметил, что сентябрь стал месяцем возвращений, мол, сначала Кокорин с Мамаевым, теперь вот – Друзь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Друзьвозвращение на твИван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»программа Что Где Когда
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ургант высмеял Друзя, который вскоре вернется в «Что? Где? Когда?»
Интересно?
Поделись с друзьями: