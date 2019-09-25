Директор Лолиты о потере веса у певицы: «У нас все хорошо»

Портал Teleprogramma.pro связался с представителем Милявской, чтобы узнать о ее здоровье.

Состояние здоровья Лолиты Милявской начало в последнее время беспокоить поклонников. После болезненного расставания с мужем Дмитрием Ивановым певица начала стремительно терять вес. Из-за стресса она похудела в талии на 14 сантиметров.

Портал Teleprogramma.pro связался с концертным директором Лолиты. Представитель артистки не подтвердил, что у нее есть какие-либо проблемы со здоровьем.

«У нас все хорошо», – сообщил нашему корреспонденту директор Милявской.

Напомним, недавно исполнительница пожаловалась на сильную усталость. После съемок нового клипа «Тело не сгорело» Лолита обратилась к фанатам в Instagram. Она призналась, что после суток беспрерывной работы ее собственное тело начало «просить пощады». Справиться с поставленной задачей ей удалось только благодаря коллегам, которые буквально заставляли ее работать.

С высокой нагрузкой не справляется и нервная система артистки. Месяц назад, в ходе репетиции выступления на конкурсе «Новая волна» в Сочи, Милявская дважды разрыдалась прямо на сцене, так и не сумев исполнить песню Анжелики Варум «Городок».