НОВОСТИ

Директор Лолиты о потере веса у певицы: «У нас все хорошо»

Портал Teleprogramma.pro связался с представителем Милявской, чтобы узнать о ее здоровье.

Директор Лолиты о потере веса у певицы: «У нас все хорошо»
Лолита Милявская на закрытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Фото: КП/Владимир Веленгурин

Состояние здоровья Лолиты Милявской начало в последнее время беспокоить поклонников. После болезненного расставания с мужем Дмитрием Ивановым певица начала стремительно терять вес. Из-за стресса она похудела в талии на 14 сантиметров.

Портал Teleprogramma.pro связался с концертным директором Лолиты. Представитель артистки не подтвердил, что у нее есть какие-либо проблемы со здоровьем.

«У нас все хорошо», – сообщил нашему корреспонденту директор Милявской.

Напомним, недавно исполнительница пожаловалась на сильную усталость. После съемок нового клипа «Тело не сгорело» Лолита обратилась к фанатам в Instagram. Она призналась, что после суток беспрерывной работы ее собственное тело начало «просить пощады». Справиться с поставленной задачей ей удалось только благодаря коллегам, которые буквально заставляли ее работать.

С высокой нагрузкой не справляется и нервная система артистки. Месяц назад, в ходе репетиции выступления на конкурсе «Новая волна» в Сочи, Милявская дважды разрыдалась прямо на сцене, так и не сумев исполнить песню Анжелики Варум «Городок».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЗдоровьеЛолитаЛолита МилявскаяЛолита последние новостиПевицапохудение
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Директор Лолиты о потере веса у певицы: «У нас все хорошо»
Интересно?
Поделись с друзьями: