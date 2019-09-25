Васильев посоветовал Каштановой срочно сменить парикмахера

Ведущий программы «Модный приговор» на первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль актрисы из телесериала «Психологини» и «Полицейский с Рублевки» — 32-летней Софьи Каштановой.

По словам историка моды, он может назвать Соню эффектной и привлекательной женщиной, которая несомненно знает себе цену, хорошо сложена и имеет неплохой вкус. Оценивая гардероб знаменитости, соведущий Эвелины Хромченко заверил, что Каштанова следит за модными трендами и очень редко допускает ошибки или модные промахи.

«Мне кажется, главная проблема с прическами. Когда смотришь на Каштанову, возникает ощущение, что она вышла из дома без всякой укладки, а иногда и не причесавшись», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Ведущий программы «Модный приговор» посоветовал Софье «срочно сменить» парикмахера и найти мастера, который подобрал бы для нее более эффектный вариант прически.