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Васильев посоветовал Каштановой срочно сменить парикмахера

Историк моды оценил стиль и внешний вид актрисы из телесериала «Психологини».

Васильев посоветовал Каштановой срочно сменить парикмахера
Александр Васильев (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал стиль актрисы из телесериала «Психологини» и «Полицейский с Рублевки» — 32-летней Софьи Каштановой.

По словам историка моды, он может назвать Соню эффектной и привлекательной женщиной, которая несомненно знает себе цену, хорошо сложена и имеет неплохой вкус. Оценивая гардероб знаменитости, соведущий Эвелины Хромченко заверил, что Каштанова следит за модными трендами и очень редко допускает ошибки или модные промахи.

«Мне кажется, главная проблема с прическами. Когда смотришь на Каштанову, возникает ощущение, что она вышла из дома без всякой укладки, а иногда и не причесавшись», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Ведущий программы «Модный приговор» посоветовал Софье «срочно сменить» парикмахера и найти мастера, который подобрал бы для нее более эффектный вариант прически.

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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильСофья Каштанова
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Васильев посоветовал Каштановой срочно сменить парикмахера
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