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Анастасия Заворотнюк могла умереть при вторых родах

Об этом рассказывал ее второй супруг бизнесмен Дмитрий Стрюков.

Анастасия Заворотнюк могла умереть при вторых родах
Заворотнюк могла умереть при родах/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк едва не умерла при родах. Об этом ранее рассказывал ее второй супруг бизнесмен Дмитрий Стрюков. По его словам, врачи отговаривали звезду от вторых родов. У нее узкий таз, она худенькая, никогда не отличалась богатырским здоровьем. Врачи боялись, что вторые роды актриса просто не перенесет. Как ранее говорил Стрюков, медики просто откачали звезду. Все могло окончиться летальным исходом.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк едва не умерла при родах/globallookpress.com

Отметим, что это далеко не единственная неприятность, которая случилась с Заворотнюк во время ее брака со Стрюковым. Как он говорил, во время их жизни в Америке он дал ей денег на покупку двух домов. Актриса хотела заниматься продажей недвижимости. Она купила особняки в Лос-Анджелесе и Чикаго. Потом актрису арестовали за подделку документов. Правда, неизвестно справедливы ли были обвинения в ее адрес.

В те годы Стрюков спас актрису от серьезных неприятностей. С помощью адвокатов он вытащил ее на свободу, но Америку актрисе пришлось покинуть. При этом всю недвижимость семья была вынуждена продать, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в очень тяжелом состоянии. По информации, которую пока не подтвердили ее родственники. примерно полгода назад у звезды обнаружили онкологическое заболевание.

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Анастасия Заворотнюк могла умереть при вторых родах
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