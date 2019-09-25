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Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»

Корреспондент Teleprogramma.pro снял это на видео.

Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
Актер Александр Петров. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков. На телевидении проект стартует с 30 сентября.

На мероприятие пришли много звезд. Особое внимание привлекли актер Александр Петров, который появился на публике со своей новой девушкой Стасей Милославской. Наш корреспондент снял, как влюбленные мило обнимались.

Teleprogramma.pro первой сообщила, что артист расстался с Ириной Старшенбаум летом этого года. Свою новую пассию Александр тщательно скрывал. Однако в последнее время актеры все чаще стали появляться на публике вместе. Что ж, желаем счастья молодым!

Что же касается серила «Триада», то у зрителей много ожиданий насчет этой картины. Первая работа Слепакова «Домашний арест» про коррупцию россиянам очень понравилась. На этот раз в сериале будет рассказываться про мужчину, от которого почти одновременно беременеют сразу три девушки. Ловелас не теряется и предлагает возлюбленным жить… вчетвером!

Главные роли в картине исполнил Борис Дергачев – это тот самый герой-любовник. Его супругу сыграла бывшая жена небезызвестного Константина Богомолова Дарья Мороз, любовниц – Любовь Аксенова и Маруся Зыкова.

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Тэги:

Александр ПетровБорис ДергачевДарья МорозКонстантин БогомоловЛюбовь АксеноваСемен СлепаковСериал "Триада"Стася Милославская
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Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
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