Абрамович прогулялся по Геленджику без охраны

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прошелся по российскому курорту в компании с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Сейчас уже сложно сказать, кто именно снимал это видео – съемки разлетелись по Интернету мгновенно. Все-таки не каждый день встретишь российского миллиардера запросто гуляющим не по Сохо или Бродвею, а по обычной набережной Геленджика.
«Вот они – простой миллиардер и простой губернатор», — говорит голос за кадром.
Отметим, что оба героя сюжета действительно выглядят просто: одеты без пафоса, идут без сопровождения охраны. Видно, что общение проходит в дружеской форме.