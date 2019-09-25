Абрамович прогулялся по Геленджику без охраны

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прошелся по российскому курорту в компании с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

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Сейчас уже сложно сказать, кто именно снимал это видео – съемки разлетелись по Интернету мгновенно. Все-таки не каждый день встретишь российского миллиардера запросто гуляющим не по Сохо или Бродвею, а по обычной набережной Геленджика.

«Вот они – простой миллиардер и простой губернатор», — говорит голос за кадром.

Отметим, что оба героя сюжета действительно выглядят просто: одеты без пафоса, идут без сопровождения охраны. Видно, что общение проходит в дружеской форме.