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Абрамович прогулялся по Геленджику без охраны

Миллиардер попал в объектив камеры случайного прохожего.

Абрамович прогулялся по Геленджику без охраны
Роман Абрамович. Фото Global look press

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прошелся по российскому курорту в компании с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Сейчас уже сложно сказать, кто именно снимал это видео – съемки разлетелись по Интернету мгновенно. Все-таки не каждый день встретишь российского миллиардера запросто гуляющим не по Сохо или Бродвею, а по обычной набережной Геленджика.

«Вот они – простой миллиардер и простой губернатор», — говорит голос за кадром.

Отметим, что оба героя сюжета действительно выглядят просто: одеты без пафоса, идут без сопровождения охраны. Видно, что общение проходит в дружеской форме.

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Тэги:

"Челси"ГеленджикДарья Жукова и Роман АбрамовичмиллиардерРоман Абрамович
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Абрамович прогулялся по Геленджику без охраны
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