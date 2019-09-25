Басилашвили поделился секретом, как прожить с одной женой полвека

Актер Олег Басилашвили, которому 26 сентября исполнится 85 лет, рассказал, как ему уже полвека удается жить вместе с одной женой. Напомним, что его первой супругой была актриса Татьяна Доронина. Брак распался в 1963 году. Затем он женился на журналистке Галине Мшанской, с которой вместе уже полвека.

Как сказал актер, вместе на протяжении огромного количества лет им помогает быть любовь и уважение. Он считает свою супругу замечательным человеком. Актер многому за эти годы научился у своей любимой жены.

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Олег Басилашвили добавил, что именно его супруга, чем он очень гордится, стала в нашей стране первооткрывателем шоу. Она сделала программу «Царская ложа», которую много лет назад смотрела вся страна.

Басилашвили в то же время не захотел говорить о том, бывают ли у них с супругой ссоры. «А вот об этом говорить не буду. По поговорке «сор из избы не выносить». В этом тоже секрет», — заметил прославленный актер, слова которого приводит портал souzveche.ru.