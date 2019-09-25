НОВОСТИ

Юлия Куварзина заявила о возможном продолжении сериала «Воронины»

По словам актрисы, ставить в точку в нашумевшей картине еще пока рано.

Юлия Куварзина заявила о возможном продолжении сериала «Воронины»
Куварзина намекнула, что будет новый сезон "Ворониных"/globallookpress.com

Актриса Юлия Куварзина, которая стала широко известна публике по роли Насти из сериала «Воронины», в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что у сериала, возможно, будет продолжение. Напомним, что недавно стало известно, что в этом году состоится финальный сезон.

Юлия Куварзина. Фото
Куварзина рассказала о «Ворониных»/globallookpress.com

«Сейчас активно идут разговоры о продолжении сериала. Все будет зависеть от рейтингов последнего сезона», — заметила актриса.

Также она рассказала, что нынешний сезон собирались снимать сначала в Болгарии, но из-за нехватки средств все сцены перенесли в Грузию. Но и в этой стране съемки не состоялись из-за обострения отношений между этой страной и Россией. В итоге новые серии снимаются в Сочи.

«Для меня все Воронины стали второй семьей. Это какая-то совершено отдельная жизнь. Когда мы начинали снимать сериал десять лет назад, я еще ребёнка грудью кормила, а сейчас моей дочери уже 11 лет. Мы через многое прошли с актерами. Кто-то разводился, кто-то женился. У нас очень профессиональная команда. Эти десять лет счастья у нас уже никто не отнимет. Я уверена, что мы со всеми будем общаться», — сказала актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваСериал "Воронины"Юлия Куварзина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Куварзина заявила о возможном продолжении сериала «Воронины»
Интересно?
Поделись с друзьями: