Юлия Куварзина заявила о возможном продолжении сериала «Воронины»

По словам актрисы, ставить в точку в нашумевшей картине еще пока рано.

Актриса Юлия Куварзина, которая стала широко известна публике по роли Насти из сериала «Воронины», в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что у сериала, возможно, будет продолжение. Напомним, что недавно стало известно, что в этом году состоится финальный сезон.

«Сейчас активно идут разговоры о продолжении сериала. Все будет зависеть от рейтингов последнего сезона», — заметила актриса.

Также она рассказала, что нынешний сезон собирались снимать сначала в Болгарии, но из-за нехватки средств все сцены перенесли в Грузию. Но и в этой стране съемки не состоялись из-за обострения отношений между этой страной и Россией. В итоге новые серии снимаются в Сочи.

«Для меня все Воронины стали второй семьей. Это какая-то совершено отдельная жизнь. Когда мы начинали снимать сериал десять лет назад, я еще ребёнка грудью кормила, а сейчас моей дочери уже 11 лет. Мы через многое прошли с актерами. Кто-то разводился, кто-то женился. У нас очень профессиональная команда. Эти десять лет счастья у нас уже никто не отнимет. Я уверена, что мы со всеми будем общаться», — сказала актриса.