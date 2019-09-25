Вика Цыганова в бикини пожелала всем любви и полета

Певица Вика Цыганова в Instagram поделилась снимком в бикини с отдыха. Звезда, судя по всему, находится на яхте. Надо отметить, что певица, которой 55 лет, находится в прекрасной физической форме. У нее нет ни грамма лишнего веса.

«Всем любви и полета», — заявила довольная исполнительница, которая наслаждается свободой.

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Отметим, что Вика Цыганова уже много лет живет со своим продюсером Вадимом Цыгановым. Вместе они уже около тридцати лет. При этом у пары нет детей. Дело в том, что в молодости у яркой исполнительницы были большие проблемы со здоровьем. Еще в восьмидесятых годах она угодила в тяжелое ДТП.

Не так давно Вика Цыганова вместе с мужем была в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». Певица рассказывала, что у них возникали мысли сделать ЭКО, но до чего-то конкретного дело так и не дошло. Кроме того, они хотели взять на воспитание мальчика из детского дома, но его в итоге забрала к себе другая семья. Певица по этому поводу очень переживала и расстраивалась.