Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как ей удалось похудеть на 22 килограмма.

У актрисы, что она никогда не скрывала, был лишний вес, от которого она смогла избавиться благодаря диетам и правильному питанию. Сейчас звезда находится в прекрасной форме. При этом она отмечает, что было бы неплохо еще немного похудеть.

«Я худею только благодаря себе. Смогла нащупать правильную мотивацию именно для себя. Считаю, что в теме похудения не может быть одинакового рецепта. Нужно почитать книги, послушать людей, которые через это проходили», — заявила актриса.

Также актриса отметила, что необходимо изменить уровень качества своей жизни. «Вам никто не принесет на блюдечке с голубой каёмочкой хоть за сто тысяч рублей, хоть за миллион рецепт, как избавиться от лишних килограммов. Тут нужно самому поработать», — заметила звезда сериала «Воронины».