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Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина рассказала, как похудела на 22 килограмма

По словам актрисы, надо изменить уровень качества своей жизни и нащупать мотивацию.

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Куварзина смогла сильно похудеть/globallookpress.com

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как ей удалось похудеть на 22 килограмма.

Юлия Куварзина. Фото
Куварзина смогла похудеть/globallookpress.com

У актрисы, что она никогда не скрывала, был лишний вес, от которого она смогла избавиться благодаря диетам и правильному питанию. Сейчас звезда находится в прекрасной форме. При этом она отмечает, что было бы неплохо еще немного похудеть.

«Я худею только благодаря себе. Смогла нащупать правильную мотивацию именно для себя. Считаю, что в теме похудения не может быть одинакового рецепта. Нужно почитать книги, послушать людей, которые через это проходили», — заявила актриса.

Также актриса отметила, что необходимо изменить уровень качества своей жизни. «Вам никто не принесет на блюдечке с голубой каёмочкой хоть за сто тысяч рублей, хоть за миллион рецепт, как избавиться от лишних килограммов. Тут нужно самому поработать», — заметила звезда сериала «Воронины».

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваСериал "Воронины"Юлия Куварзина
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Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина рассказала, как похудела на 22 килограмма
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