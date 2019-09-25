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В палату к Заворотнюк могли принести бумаги для оформления завещания

По слухам, родные поспешили уладить некие «бумажные подробности».

В палату к Заворотнюк могли принести бумаги для оформления завещания
К Заворотнюк, по слухам, приносили некие бумаги/globallookpress.com

Собеседник, знакомый с ситуацией, но не посчитавший представиться, заявил, что в палату к актрисе Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от онкологического заболевания, приносили бумаги для составления завещания. Об этом, как утверждает собеседник, шептались санитарки.

Анастасия Заворотнюк. Фото
К Заворотнюк в палату приносили некие бумаги/globallookpress.com

Как заметил собеседник, сейчас актриса пришла в себя и понимает, что происходит. Родные решили уладить бумажные формальности. «В завещании всегда есть фраза, что мол я, «находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение», — заявил собеседник.

Добавим, что наследниками первой очереди являются две дочери звезды, сын, муж и мама. По слухам, актриса решила как-то по-другому распорядиться своим имуществом, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что родные Анастасии Заворотнюк на связь с журналистами не выходят. Лишь недавно дочь актрисы заявила, что от их семьи сейчас нужно просто отстать. Она опровергла информацию, что ей предлагали огромную сумму в 15 миллионов рублей, чтобы прийти на один из каналов и поделиться новостями о состоянии своей родительницы.

Отметим, что отделение лучевой терапии, где может находиться актриса, находится в под землей в Европейском онкологическом центре. Попасть туда просто так просто нереально. Недавно проходила информация, что на самый нижний этаж без доктора пройти ни у кого не получится. Кроме того, известно, что в больнице сейчас дежурят охранники.

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В палату к Заворотнюк могли принести бумаги для оформления завещания
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