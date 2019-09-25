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Алибасов трогательно поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения

25 сентября актрисе исполнился 81 год.

Алибасов трогательно поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения
Бари Алибасов. Фото: globallookpress.com

25 сентября свой 81-й день рождения отмечает советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В последние несколько лет она счастливо живет в браке с продюсером Бари Алибасовым, с которым ее связывают долгие годы дружбы и нежной привязанности.

Бари Каримович не раз признавался своей любимой жене в любви, рассказывал об их совместной жизни, увы, несколько омраченной семейными разборками и отравлением. Тем не менее, счастью ничто не может помешать. Накануне дня рождения Федосеевой-Шукшиной Алибсов опубликовал очень проникновенный пост, посвященный своей жене. И хотя конкретно с праздником он ее не поздравляет, но пишет очень важные слова.

«Берегите тех, кто рядом. Цените того, кто забыл про свою гордость ради вас. Кто многое прощал и всегда ждал… Бог посылает таких людей лишь однажды!» — уверен продюсер.
Напомним, недавно Бари Каримович упрекнул дочь своей жены Ольгу, обвинив ее в болезненном состоянии Федосеевой-Шукшиной, до которого ее довели бесконечные скандалы.

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Алибасов трогательно поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения
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