Алибасов трогательно поздравил Федосееву-Шукшину с днем рождения

25 сентября свой 81-й день рождения отмечает советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В последние несколько лет она счастливо живет в браке с продюсером Бари Алибасовым, с которым ее связывают долгие годы дружбы и нежной привязанности.

Бари Каримович не раз признавался своей любимой жене в любви, рассказывал об их совместной жизни, увы, несколько омраченной семейными разборками и отравлением. Тем не менее, счастью ничто не может помешать. Накануне дня рождения Федосеевой-Шукшиной Алибсов опубликовал очень проникновенный пост, посвященный своей жене. И хотя конкретно с праздником он ее не поздравляет, но пишет очень важные слова.

«Берегите тех, кто рядом. Цените того, кто забыл про свою гордость ради вас. Кто многое прощал и всегда ждал… Бог посылает таких людей лишь однажды!» — уверен продюсер.

Напомним, недавно Бари Каримович упрекнул дочь своей жены Ольгу, обвинив ее в болезненном состоянии Федосеевой-Шукшиной, до которого ее довели бесконечные скандалы.