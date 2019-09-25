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Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем

Актриса впервые рассказала о том, что больше не живет с Алексеем Аптовцевым.

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем
Куварзина развелась с мужем/globallookpress.com

Звезда сериала «Воронины», где она сыграла Настю, актриса Юлия Куварзина стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она впервые рассказала о том, что развелась со своим супругом актером Алексеем Аптовцевым.

Юлия Куварзина. Фото
Куварзина развелась с мужем/globallookpress.com

Как отметила Куварзина, она никогда об этом не рассказывала. Ее расставание с мужем произошло без лишних скандалов.

«Мы на самом деле не живем вместе уже лет шесть. Но при этом мы остались друзьями, общаемся. У нас все-таки есть совместная дочь Елизавета, которой сейчас 11 лет. Мне проще быть одной, легче. Ни с кем не надо выяснять отношений. Я ни с кем не советуюсь по вопросам воспитания ребенка. Бывший муж отдал мне все бразды правления», — заявила Юлия Куварзина.

Также звезда отметила, что у Алексея Аптовцева до нее было уже трое детей. Они смогли разойтись без грязи, измен и ненависти друг к другу. «Мы просто разошлись. Мне не хочется сейчас лишней жалости», — заявила Юлия Куварзина.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей АптовцевАлла ДовлатоваСериал "Воронины"Юлия Куварзина
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Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем
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