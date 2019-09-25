Имя Анастасии Заворотнюк в Ялте стараются не произносить вслух

Актриса, как считают в администрации города, много лет назад поступила очень некрасиво.

Экс-сотрудник администрации Ялты рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник, где лечится от рака мозга, поступила много лет назад очень некрасиво, когда жила в этом городе.

Дело в том, что она при помощи местной администрации открыла в городе каток. Звезда планировала делать шоу со своим супругом фигуристом Петром Чернышевым. Инвесторы вложили в него космическую сумму – 2,5 миллиона долларов. Но вскоре стало понятно, что на содержание катка требуются огромные деньги. Каток требовал колоссальных энергозатрат.

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В итоге каток закрыли. Кроме того, звезду «Моей прекрасной няня» заставили платить 40 тысяч долларов. Ледовое сооружение нанесло вред крымской экологии. В воды Черного моря сливался вредный фреон.

Между тем вскоре Анастасия Заворотнюк уехала из Ялты. Она поступила очень некрасиво. По долгам пришлось платить тогдашнему депутату ялтинского горсовета Дарию Таранпею, который, как здесь считают, был очарован актрисой. «Наша мэрия еще долго отмывалась от этого скандала, и с тех пор имя Заворотнюк здесь стараются вслух не произносить», — заметил экс-сотрудник администрации Ялты, слова которого приводит «Комсомольская правда».