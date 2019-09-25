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Воля и Утяшева поделились красивым романтическим снимком

Поклонники назвали пару «идеальной».

Воля и Утяшева поделились красивым романтическим снимком
Ляйсан Утяшева. Фото: globallookpress.com

Семейная жизнь одной из красивых звездных пар страны, Ляйсан Утяшевой и Павла Воли с рождением детей, как они сами признавались, уже не буря страстей и фейерверк событий. Супруги стали вести более размеренный образ жизни, все появляющееся свободное время посвящая сыну и дочери.

Но романтика, между тем, у Павла и Ляйсан никуда не исчезла, а чувства супругов сильны. Об этом красноречиво говорит новый пост на странице Ляйсан в социальной сети Instagram. Это красивый, жизнерадостный, хотя и черно-белый кадр, на котором звездная пара выглядит абсолютно счастливой.

Об этом и пишут поклонники и подписчики на страницу бывшей гимнастки. Они называют их «самыми лучшими», «самыми красивыми», «классными» и «идеальными».
«Счастья вам и вашим детям», — пишет одна из фанаток.

Кстати, несмотря на внешнюю мягкость, всем известен настоящий бойцовский характер жены юмориста, без которого в спорте просто нельзя добиться успеха. Показала нрав чемпионка и не так давно, когда в одном из шоу попыталась задеть Тимура Родригеза жесткой шуткой.

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Воля и Утяшева поделились красивым романтическим снимком
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