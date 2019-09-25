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Бузова забыла, что приезжала в Читу 12 лет назад

В 2007 году телеведущая уже давала концерт в концерте «Снится Ибица 2007».

Бузова забыла, что приезжала в Читу 12 лет назад
Ольга Бузова/фото: nstagram.com/buzova86/

 Телеведущая и певица Ольга Бузова совершенно забыла о своем самом первом визите в Читу в 2007 году. Тогда звезда «Дома-2» приехала в город со своим  бойфрендом по телестройке  Романо м Третьяковым. Однако 24 сентября девушка заявила со сцены, что встретилась с читинцами впервые.

«А ещё вам повезло, потому что начинала я с одной песни, приезжая в города, и думала, что спеть: «Под звуки поцелуев» или «Мало половин»? А вам повезло, к вам я приехала с полноценным шоу!» — сказала она в начале своего выступления. 

О первом выступлении Бузовой в Чите напомнил ZAB.RU диджей Кирилл Бодров. Тогда участница «Дома-2» выступала в ночном клубе «Пирамида» в роли ведущей фестиваля «Снится Ибица 2007». Работала она вместе  с Романом Третьяковым.

Напомним, 22  сентября на канале СТС вышел спектакль «Форт Боярд» с ее участием. На кадрах из популярного шоу, которые звезда опубликовала в Instagram видно, как ее раскачивают на большой высоте, как она кричит, окруженная насекомыми, и как получает удар в нос.

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Бузова забыла, что приезжала в Читу 12 лет назад
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