Окружающие принимали обмороки Заворотнюк за усталость

Первые признаки опухоли мозга начали проявляться у актрисы еще 10 лет назад.

Обмороки и головные боли начались у Анастасии Заворотнюк еще 10 лет назад. Об этом рассказала работавшая с ней гример Лариса Лосева.

«От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», — рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

По словам Лосевой, у актрисы проявлялись аллергические реакции на коже, поэтому Анастасия требовала, чтобы грим наносился только новой кисточкой. Иногда коллегам Заворотнюк приходилось ждать по 40 минут, пока ее загримируют. Ведущая пыталась разрядить атмосферу шутками над собой.

«Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой. И все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже», — отметила гример.

Доктор наук, профессор Александр Тепляшин подтвердил изданию, что головные боли и обмороки — это один из симптомов роста опухоли в мозгу. Он пояснил, что опухоли развиваются по разному — могут расти стремительно, а могут в течение 10 лет. Тут все зависит от генетики и провоцирующих факторов.

«Думаю, рост опухоли могло спровоцировать ЭКО. Эту процедуру делают в возрасте, когда снижен иммунитет, при этом применяют гонадотропин — стимулятор эстрогенов (женских гормонов). Но он же стимулирует и рост опухолей», — рассказал эксперт.

Напомним, автор и ведущий программы «Однажды» Сергей Майоров рассказал о том, что узнал от директора Анастасии Заворотнюк о здоровье актрисы. Он написал Марине Потаповой эсэмэс с просьбой передать привет Заворотнюк. В ответ он получил следующее сообщение «Мы тебя любим. Не верь. Пресса сильно преувеличивает».

Напомним, несколько недель назад в прессе появились сообщения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк – сообщалось о том, что у актрисы нашли глиобластому, что она в тяжелом слстоянии и может в любой момент умереть. Родственники и официальные представители актрисы ситуацию официально не комментируют. По слухам, недавно Настя перенесла вторую операцию.