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«Очень похожи»: Гарри Галкин показал собаку Марусю

Поклонники поинтересовались, не спорит ли брат с Лизой о том, кто будет гулять с питомцем.

«Очень похожи»: Гарри Галкин показал собаку Марусю
Гарри Галкин похвастался своим домашним питомцем. Фото: WWW.INSTAGRAM.COM/GARRI_GALKIN/

На фанатской странице Гарри Галкина в социальной сети Instagram продолжают изредка появляться единичные, запоздалые поздравления Гарри и Лизы с днем рождения, который состоялся еще 18 сентября. Встречаются они и в недавней публикации в аккаунте. Снимок, конечно, отношения к празднику не имеет, но тем не менее он очаровал подписчиков.

На фотографии мальчик держит в руках маленькую собачку, а в подписи сообщается, что ее зовут Маруся. Гарри при этом выглядит очень довольным. Милый снимок традиционно вызвал множество комментариев, большинство из которых восторженные отклики. Некоторые фанаты даже отметили, что мальчик и его маленький питомец очень похожи. Другие подписчики на страницу сына Максима Галкина и Аллы Пугачевой поинтересовались, нет ли споров между Лизой и Гарри о том, кто будет выгуливать очаровательного пса.

Напомним, ранее Лиза и Гарри произвели фурор после того, как в Сети появилось видео, на котором дети читают стихотворении о маме. А до этого множество комментариев вызвал снимок близнецов в стильных осенних куртках.

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«Очень похожи»: Гарри Галкин показал собаку Марусю
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