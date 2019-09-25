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Волочкова надеется, что картины Сафронова помогут ей выйти замуж

Балерина побывала на открытии выставки Никаса под названием «Иные миры».

Волочкова надеется, что картины Сафронова помогут ей выйти замуж
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

В Москве открылась выставка художника Никаса Сафронова, пережившего недавно крупную коммунальную аварию. Экспозицию под названием «Иные миры» презентовали публике с помпой. Зрителей, захотевших посмотреть картины мастера, было довольно много.

И одной из первых на выставку пришла Анастасия Волочкова. Она прошлась по залам, посмотрела десятки работ, созданных Сафроновым за тридцать лет. А другие гости, не отрываясь смотрели на грудь балерины. Анастасия пришла на выставку в блинном платье с глубоким декольте со шнуровкой. Хозяин мероприятия тем временем эпатировал публику, мол, его картины могут помочь в зачатии ребенка. Но Волочкова от этих слов только поморщилась.

«Детей я больше не хочу. Я свою самую главную роль выполнила: у меня есть Ариша. При этом считаю, что рождение ребенка не является фактором, укрепляющим отношения между мужчиной и женщиной», — заявила артистка.

По словам Анастасии, она от всей души надеется, что стоя возле картины, на которой изображен храм, ей будет дано другое счастье – она встретит мужчину, уготованного ей Богом. При этом звезда подчеркнула, мол, она уверена, что такой мужчина есть, она сыграет с ним свадьбу, и пригласит всех на венчание со своим избранником, пишет «Собеседник».

Напомним, не так давно Волочкова призналась, что даже во время беременности она не прекращала заниматься балетом.

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Волочкова надеется, что картины Сафронова помогут ей выйти замуж
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