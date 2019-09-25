Волочкова надеется, что картины Сафронова помогут ей выйти замуж

В Москве открылась выставка художника Никаса Сафронова, пережившего недавно крупную коммунальную аварию. Экспозицию под названием «Иные миры» презентовали публике с помпой. Зрителей, захотевших посмотреть картины мастера, было довольно много.

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И одной из первых на выставку пришла Анастасия Волочкова. Она прошлась по залам, посмотрела десятки работ, созданных Сафроновым за тридцать лет. А другие гости, не отрываясь смотрели на грудь балерины. Анастасия пришла на выставку в блинном платье с глубоким декольте со шнуровкой. Хозяин мероприятия тем временем эпатировал публику, мол, его картины могут помочь в зачатии ребенка. Но Волочкова от этих слов только поморщилась.

«Детей я больше не хочу. Я свою самую главную роль выполнила: у меня есть Ариша. При этом считаю, что рождение ребенка не является фактором, укрепляющим отношения между мужчиной и женщиной», — заявила артистка.

По словам Анастасии, она от всей души надеется, что стоя возле картины, на которой изображен храм, ей будет дано другое счастье – она встретит мужчину, уготованного ей Богом. При этом звезда подчеркнула, мол, она уверена, что такой мужчина есть, она сыграет с ним свадьбу, и пригласит всех на венчание со своим избранником, пишет «Собеседник».

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Напомним, не так давно Волочкова призналась, что даже во время беременности она не прекращала заниматься балетом.