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Барщевский и Вассерман одобряют решение вернуть Друзя в игру

А вот Илья Бер, «благодаря» которому знатока отстранили от игры, оказался недоволен.

Барщевский и Вассерман одобряют решение вернуть Друзя в игру
Александр Друзь. Фото: instagram / @aadrouz

Александр Друзь, который в феврале 2019 года стал героем скандала с попыткой купить победу в одном из популярных телешоу, практически прощен и уже в этом сезоне появится на играх «Что? Где? Когда?» в качестве зрителя. Как выяснилось, решение телекомпании «Игра-ТВ» о возвращении игрока в Клуб вызвало одобрение со стороны других известных интеллектуалов.

В частности, Михаил Барщевский назвал случившееся с Друзем «глупостью» и заявил, что Александр компенсировал всё это своими заслугами и любовью со стороны телезрителей.

По поводу возвращения Друзя в Клуб высказался и Анатолий Вассерман. Он напомнил, что популярного знатока не выгоняли из «Что? Где? Когда?», а лишь отстранили на время проведения расследования. Очевидно, никакой его вины найдено не было, и Вассерман этому рад.

«Что касается самого конфликта, я полагаю, что Бер и Друзь в каком-то разговоре не поняли друг друга и каждый заподозрил другого в нечестных намерениях», — приводит слова Вассермана Радио «КП».

Сам Бер, обвинявший Друзя в непорядочности, остался при своем мнении. «Если люди хотят играть с жуликом – ну, хорошо», — заявил он.

Напомним, до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В команде Виктора Сиднева его продолжит заменять Инна Семенова.

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Тэги:

«Что? Где? Когда?»Александр ДрузьАнатолий ВассерманИлья БерМихаил Барщевский
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Барщевский и Вассерман одобряют решение вернуть Друзя в игру
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