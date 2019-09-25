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Денис Клявер показал, как его сын исполняет «рole dance»

Артист поблагодарил фанатов за поздравления с днем рождения его младшего сына.

Денис Клявер показал, как его сын исполняет «рole dance»
Денис Клявер/фото: instagram.com/denisklyaver/

Экс-участник дуэта  «Чай вдвоем» Денис Кляверотец троих детей. Младшему его сыну Даниэлю во вторник исполнилось 6 лет. 

«С  днём рождения, мистер рок-н-ролл! А также мистер позитив и обоян. Ты наше счастье, наша светлость, наша радость, которая вечно заражает всех вокруг своей озорной улыбкой», — поздравил певец свое чадо в Instagram.

Он пожелал Даниэлю здоровья, громких побед и  ярчайших свершений. К словам родителей присоединились подписчики артиста, поддержав папу комментариями лайками. Клявер поблагодарил своих фоловеров за участие.

«Спасибо всем за поздравления и пожелания, дорогие папины фолловеры. Ловите мой праздничный танец. Берег до свадьбы,но нет сил больше ждать», — подписал Денис забавный видеоролик.

На кадрах десятимесячный Даниэль в одном памперсе пританцовывает под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On. Действие происходит на пляже, и малыш держится, чтобы не упасть, за стойку пляжного зонта, как за пилон. 

 «Сын тебе этого не простит » — прокомментировала видео ведущая   «Русского радио» Алена Бородина.

 «Старший?Младший уже поржал сам над собой», — ответил ей Денис.

В этом году родители Даниэля отметили фаянсовую свадьбу. Денис Клявер и Ирина Федотова расписались девять лет назад.  Этот брак у певца третий. Первой его супругой стала  Елена Шестакова, выступавшая на подтанцовке у Михаила Шуфутинского.  Во второй раз Денис сочетался браком с танцовщицей из  балета Лаймы Вайкуле Юлией. В этом браке, продлившемся восемь лет, на свет появился сын Тимофей. Дочь Эвелину Кляверу родила певица Ева Польна.

 

 

 

 

 

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Денис Клявер показал, как его сын исполняет «рole dance»
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