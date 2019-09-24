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Аллегрова поздравила Рубальскую с днем рождения 

Певица пожелала поэтессе неиссякаемого творческого вдохновения.

Аллегрова поздравила Рубальскую с днем рождения 
Ирина Аллегрова/фото:globallookpress.com

Поэтессе Ларисе Рубальской исполнилось 24 сентября 74 года.  Большинство россиян знакомы с ее творчеством благодаря песням, написанным на ее стихи. Например «Доченька» и «Живи спокойно, страна» в исполнении Аллы Пугачевой,   «Морозов» и «Карты-картишки», которые пела Татьяна Овсиенко.

Но, наверное, самое длительное сотрудничество у Ларисы сложилось с Ириной Аллегровой. Все началось еще в группе «Электроклуб». А теперь, композиции на стихи Рубальской стали визитной карточкой певицы: «Угонщица», «Сквозняки»,  «Ключи», «Транзитный пассажир». Артистка поздравила своего любимого автора с днем рождения видеороликом с зажигательным танцем поэтессы под песню в исполнении Аллегровой.

«День рождения у легендарной Поэтессы, харизматичной Женщины и просто невероятного Человека — Ларисы Алексеевны Рубальской! Пусть в жизни будут только яркие, красочные и счастливые дни. Пусть никогда не покидает творческое вдохновение, а самые дерзкие мечты непременно исполняются», — пожелала звезда эстрады.

В далеких 90-х, будучи вокалисткой группы «Электроклуб», Аллегрова пела про «Игрушку» и «Ласкового и нежного зверя». Работавший вместе с ней Виктор Салтыков рассказал, что  в знаменитой группе солистке рвали джинсы, чтобы у той был более рокерский вид.

А в январе 2019 года Ирина  принимала участие в выпуске программы «Сегодня вечером», посвященной композитору  Игорю Николаеву. Исполнитель отметил сорокалетие своей творческой деятельности.

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Аллегрова поздравила Рубальскую с днем рождения 
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