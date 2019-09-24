Годы спустя: Фоменко показал изменившихся коллег по бит-квартету «Секрет» 

Группа «Секрет» образовалась 36 лет назад. Ее бессменные участники: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов в последние годы периодически собираются вместе, чтобы дать несколько концертов или поехать в непродолжительный тур.

В этом году бит-квартет также даст два больших концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом Николай Фоменко сообщил в своем Instagram.

«Пока вы, мои дорогие друзья, смотрите на это фото и думаете, над чем же мы смеёмся, мы уже вовсю думаем о предстоящем большом концерте для двух столиц. Значит, самое время поделиться, какие песни хотите услышать именно вы. Жду!» — написал актер и шоумен.

Пользователи с радостью откликнулись. Многие хотят услышать знакомые с детства хиты «Сара Барабу», «Алиса», «Привет», «Сердце северных гор», «Ленинградское время». А некоторые попросили составить в этот раз программу из песен, которые редко звучат в концертах и не крутились по радио и телевидению.

Фанаты группы по разному отреагировали на фотографию музыкантов.

«Как же это красиво! Вы не меняетесь! Мушкетеры, романтики, товарищи!», — восхищаются одни.

«О Господи!!!!!! Деды!!!!! Мальчики, вы когда успели???!!!!», — пишут другие.

Отметим, что в Москве концерт состоится 21 ноября в Crocus City HalI, а в Питере — 23 ноября во Дворце спорта «Юбилейный».