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Годы спустя: Фоменко показал изменившихся коллег по бит-квартету «Секрет» 

Коллектив планирует большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Годы спустя: Фоменко показал изменившихся коллег по бит-квартету «Секрет» 
Николай Фоменко/фото: Елена Благинина/КП

Группа «Секрет» образовалась 36 лет назад. Ее бессменные участники: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов в последние годы периодически собираются вместе, чтобы дать несколько концертов или поехать в непродолжительный тур. 

В этом году бит-квартет также даст два больших концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом  Николай Фоменко сообщил в своем Instagram.

«Пока вы, мои дорогие друзья, смотрите на это фото и думаете, над чем же мы смеёмся, мы уже вовсю думаем о предстоящем большом концерте для двух столиц. Значит, самое время поделиться, какие песни хотите услышать именно вы. Жду!» — написал актер и шоумен.

Пользователи с радостью откликнулись. Многие хотят услышать знакомые с детства хиты  «Сара Барабу», «Алиса», «Привет», «Сердце северных гор», «Ленинградское время». А некоторые попросили составить в этот раз программу из песен, которые редко звучат в концертах и не крутились по радио и телевидению.  

Фанаты группы по разному отреагировали на фотографию музыкантов. 

 «Как же это красиво! Вы не меняетесь! Мушкетеры, романтики, товарищи!», — восхищаются одни.

«О Господи!!!!!! Деды!!!!! Мальчики, вы когда успели???!!!!», — пишут другие. 

Отметим, что в Москве концерт состоится 21 ноября в Crocus City HalI, а в Питере — 23 ноября во Дворце спорта «Юбилейный».

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концертМаксим ЛеонидовНиколай Фоменко
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Годы спустя: Фоменко показал изменившихся коллег по бит-квартету «Секрет» 
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