Похититель полотна Куинджи может получить четыре года тюрьмы

Прокуратура настаивает на том, чтобы Денису Чуприкову, обвиняемому в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание, по мнению обвинителей, мужчина должен в колонии строгого режима.

24 сентября в Замоскворецком суде Москвы прошло заседание по делу Чуприкова. Выступая перед судом, тот сознался в преступлении и пояснил, что сделал это просто из желания «хайпануть», то есть привлечь внимание к своей персоне. Он извинился перед «Третьяковкой» и Министерством культуры, но также пожурил персонал и посетителей галереи — мол, куда же все смотрели, когда он выносил картину, почему никто его не остановил?

больше по теме Семен Слепаков высказался о краже картины Куинджи Этот случай юморист сравнил с хищением трактора из книги Довлатова «Чемодан».

«C третьего этажа галереи до выхода мимо меня прошла вся экспозиция, я нес картину, и меня никто не остановил. Если хоть кто-то задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, я бы ее сразу же отдал», — приводит слова обвиняемого РИА Новости.

Напомним, всё произошло 27 января 2019 года. На глазах у посетителей Денис вынул картину Куинджи из рамы, вынес ее из здания, сел в машину и уехал. При этом само полотно незначительно пострадало, реставрация обошлась в 13 000 рублей и Чуприков, задержанный на следующий день после похищения, уже возместил её стоимость. Картина была возвращена в экспозицию и охранять ее стали, к слову, куда более тщательно. Ранее экспертиза признала Чуприкова психически вменяемым, напоминает канал «360».