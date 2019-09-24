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Заворотнюк продала квартиры в Ялте из-за череды скандалов

Актрису обвиняли в незаконном строительстве жилья на чужой земле.

Заворотнюк продала квартиры в Ялте из-за череды скандалов
Анастасия Заворотнюк/фото: globallookpress.com

На фоне появившихся слухов о неизлечимой болезни Анастасии Заворотнюк в СМИ начали подсчитывать, какое наследство останется ее семье. Помимо квартиры в Москве и загородного дома, актрисе также приписывают владение двумя квартирами в Ялте. 

Действительно, в 2006 году звезда «прекрасной няни» решила приобрести недвижимость в Крыму и вложилась в строительство апартаментов. Она приобрела две соседние квартиры общей площадью 200 квадратных метров. Как пояснила Заворотнюк, у ее сына Майкла обнаружили астму. Мальчику рекомендовали сменить климат.

В 2010 году Анастасия переехала в Ялту с новым мужем Петром Чернышевым. Здесь они венчались и пытались начать свой совместный бизнес — открыть каток на набережной. Но уже через год их проект прогорел и актрисе пришлось бежать из Крыма, пишет  «Комсомольская правда» .

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев/фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

 «Долги ее взял на себя местный депутат, который в свое время сам же лоббировал этот проект, искал инвесторов», — рассказал изданию экс-сотрудник ялтинской администрации. 

По его словам, Заворотнюк повела себя некрасиво по отношению к политику, с которым была давно знакома и даже соседствовала в Ялте. При продаже недвижимости у актрисы возникли проблемы — на апартаменты наложили арест. Дело в том, что с квартирами Анастасия купила еще небольшой участок возле дома. 

Неизвестный гражданин подал иск о признании недействительной сделки купли-продажи и приватизации земли бывшего государственного санатория. Он обвинил актрису в незаконном строительстве на государственной земле Украины. 

Заворотнюк считала, что ялтинскую прокуратуру на нее натравил Сергей Жигунов, с которым у нее был продолжительный роман на съемках сериала «Моя прекрасная няня». 

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Заворотнюк продала квартиры в Ялте из-за череды скандалов
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